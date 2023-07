Un pic-nic tra i fiori di lavanda per sostenere gli alluvionati: a Forlì sboccia la solidarietà

Un pic-nic speciale tra i fiori di lavanda e il loro profumo, immersi nella natura delle campagne forlivesi. Una vera e propria cena sull'erba al tramonto, con cestini di prodotti locali, per uno scopo benefico, anzi due: è l'associazione Loto Odv - grazie al comitato territoriale di Forlì e alla sua presidente Liviana Lombardi - a organizzare l'evento alle porte della città, in località San Tomè, presso l'azienda agricola Energia dai Fiori (via Minarda 12).



Con questo appuntamento Loto tende la mano a un'altra associazione, in un gesto concreto nei confronti di chi ha subito danni a causa del maltempo dei mesi scorsi: il ricavato della serata, infatti, è finalizzato in parte a sostenere un progetto della Caritas di Forlì-Bertinoro in favore degli alluvionati. Ma servirà anche a portare avanti le attività di Loto Odv a Forlì, dove il referente scientifico è Andrea Amadori, responsabile del percorso Onco-ginecologico presso l'Ospedale Morgagni Pierantoni: qui Loto supporta le donne colpite da tumori ginecologici con uno sportello di accoglienza dedicato.



Gli ospiti possono presentarsi a partire dalle 19 muniti di teli e coperte per posizionarsi sul prato: al cibo pensa "Come a casa", azienda locale colpita dall'alluvione, con un cestino che comprende un primo, un tortino di verdure con contorno di verdure grigliate, piadineria mista, biscotti, bibite e acqua (è disponibile anche il cestino con menù per i bambini). Non solo buon cibo e profumo di lavanda: a completare l'atmosfera ci pensano i Cristel & ReCovers con la loro musica dal vivo dai suoni morbidi a cavallo tra il soul e il pop.



Per informazioni: Loto Odv cell. 329.7546860



Loto Odv (lotonlus.org) è un'associazione non profit con l'obiettivo di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza sui tumori ginecologici. Nasce nel 2013 a Bologna su iniziativa di un gruppo di pazienti: oggi ha numerose sedi sul territorio nazionale e collabora con volontari, pazienti, famiglie, medici, istituti sanitari, enti di ricerca e testimonial. Con le sue attività Loto Odv supporta le donne affette dai tumori femminili garantendo accoglienza, orientamento, accompagnamento delle pazienti nei day hospital oncologici.