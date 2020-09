Un picnic al Castello e il kid's drive-in, arriva un evento per tutta la famiglia

L’estate 2020 a Cesena è trascorsa all’insegna della riscoperta degli spazi verdi. Il progetto Green City, lanciato dal Comune, ha offerto alla cittadinanza una serie infinita di iniziative gratuite. L’assoluta rivelazione della stagione è stata il Kid’s Drive-in di MarbreBlond DidArt, un cinema sotto le stelle al quale i bambini hanno partecipato a bordo della propria macchinina in cartone, provvista perfino di targa personalizzata. Il tutto è nato dall’idea di due giovani ragazze: Martina Fiuzzi, storica dell’arte, e Brenda Casadei, pedagogista.

Due ragazze di Cesena che, dopo aver risposto al bando Green City e ottenuto in gestione il Giardino Pubblico Nkosi Johnson di Case Finali, hanno ideato il programma Artisticamente Estate: quattro appuntamenti pomeridiani, con attività didattico-artistiche dedicate ogni volta ad artisti differenti, e due appuntamenti serali con un drive-in del tutto speciale riservato ai più piccoli. Le ragazze hanno infatti trasformato tristi scatoloni di cartone in coloratissime macchinine, a bordo delle quali i bambini, fingendo di accendere i motori con le chiavi consegnategli all’ingresso, hanno assistito alla proiezione del film d’animazione Wall-e il 22 luglio e Up il 26 agosto. Le due date, subito sold out, hanno scatenato una vera e propria corsa, non alla linea di traguardo, ma all’assegnazione della bizzarra poltroncina. Le macchinine, in corso d’opera, si sono moltiplicate, arrivando a popolare nella serata finale, iniziata con i saluti istituzionali dell’Assessore ai servizi e alle famiglie Carmelina Labruzzo, un parcheggio di ben 80 automobiline. Richiesta a gran voce una terza data, Martina e Brenda, che nel frattempo stanno lavorando per strutturare una loro realtà, si sono fatte notare anche nei dintorni. In particolare, hanno stretto una collaborazione con Cesare Filippo Ricci, proprietario del Castello del Capitano delle Artiglierie a Terra del Sole.

È proprio in questa suggestiva location d’altri tempi che il 19 Settembre si terrà un altro imperdibile evento di fine estate. Al Kid’s Drive-in di MarbreBlond DidArt sarà abbinato il Pic-nic al Castello, per regalare a tutta la famiglia un momento di bellezza e condivisione. Il film d’animazione proiettato sarà “Ribelle-The Brave”, ma prima della visione ci sarà la possibilità di gustare al tramonto, distesi nel parco entro le mura, un’apericena servita originalmente in cassetto. Open bar e Yummy Corner serviranno bevande e delizieranno i più golosi con varie leccornie. È possibile partecipare alla serata solo su prenotazione, dopo essersi tesserati gratuitamente all’Associazione culturale “Amici del Castello”. Per ulteriori informazioni, è possibile consultate l’evento completo facebook https://facebook.com/events/s/ kids-drive-in-pic-nic-al- caste/350714089438862/?ti=icl o contattare telefonicamente Brenda (3341227716), Martina (3481515693) e Cesare Filippo (3333616505). Per procedere con la prenotazione e il tesseramento, consultare la seguente pagina: https://comunicasrls.com/modulo-iscrizione-associazione-amici-del-castello/ .