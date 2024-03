Picta: a Terra del Sole il secondo laboratorio creativo gratuito per bambini

Nell'ambito di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in corso nel Palazzo pretorio di Terra del Sole fino al prossimo 6 aprile, giovedì 14 marzo è in programma il secondo dei sette laboratori creativi gratuiti per avvicinare i giovanissimi al magico mondo dell'arte. L'appuntamento è alle ore 16: a guidare i bambini sarà la nota artista forlivese Graziella Giunchedi, che vanta esposizioni in Italia e all'estero ed è presente con numerose opere in collezioni pubbliche e private.

Il laboratorio terminerà alle 18; prossimo evento mercoledì 20 marzo con i maestri Alfonso e Nicola Vaccari, sempre alle ore 16. Per prenotazioni, contattare Gilberto Valmori al numero 333.4608113.