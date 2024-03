Picta, al via a Palazzo Pretorio i laboratori per i bimbi con Graziella Giunchedi

Nell'ambito di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in corso nel Palazzo pretorio di Terra del Sole fino al prossimo 6 aprile, prendono il via domani i laboratori creativi gratuiti per avvicinare i giovanissimi al magico mondo dell'arte. Si parte alle ore 16 con il primo dei sette appuntamenti in calendario: a guidare i bambini sarà la nota artista forlivese Graziella Giunchedi, che vanta esposizioni in Italia e all'estero ed è presente con numerose opere in collezioni pubbliche e private. Il laboratorio terminerà alle 18; prossimo evento giovedì 14 sempre alle ore 16. Per prenotazioni, contattare Gilberto Valmori al numero 333.4608113. Picta, organizzata dall'associazione Cava Forever group, conta una novantina di opere realizzate da trenta artisti; ideata e diretta dal maestro Giuseppe Bertolino, è curata dal critico d'arte Michele Govoni. Questi gli orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, il sabato su prenotazione (tel. 333.4608113; per visite guidate tel. 348.9206619).