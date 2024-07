"Picta" si sposta ad Idro Ecomuseo di Ridracoli con 13 artistio in mostra

“Nell'era delle immagini e dell'inquinamento acustico imperante, ai rumori e alle immagini quasi non si fa più caso, tanta è l'abitudine a vivere sommersi da un continuo fluire di immagini e di rumori. Direi quasi una assuefazione”. Con queste parole cariche di malinconico realismo, Giuseppe Bertolino, presidente di Cava Forever Group Aps Forlì, annuncia l’inaugurazione di Picta Idro Ecomuseo di Ridracoli, in programma domenica 7 luglio alle ore 17: la chiusura di un lungo percorso artistico - culturale che ha visto nel mediceo Palazzo pretorio di Terra del Sole il cuore pulsante di Picta 24 Rassegna Europea d'arte contemporanea e Premio Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole”.

Questi i tredici artisti in mostra all’Ecomuseo: Fabio Blaco, artista fotografo di Forlì; Francesco Bombardi, scultore di Meldola, Salvo Ferrante, siciliano di Menfi, vive e opera a Milano; Graziella Giùnchedi, artista forlivese; Eugenia Kaika, artista di Atene dai colori intensi; Donato Larotonda, artista lucano; Luciano Navacchia, scultore di Cesena

Tiziana Sanna, artista di Cagliari, Sonia Strukul, artista di Padova dai meravigliosi colori che raccontano una straordinaria natura; Alice Tamburini, artista di Rimini; Raffaella Vaccari, artista riminese; Miria Malandri, artista di Forlì; Giuseppe Bertolino, artista nato a Castelvetrano Selinunte, in provincia di Trapani, con i suoi colori mediterranei



“In un ambiente unico nel suo genere, siamo a ridosso del parco delle Foreste Casentinesi, dove il silenzio crea effetti mirabili, dove e possibile poter udire il canto degli uccelli, sentire il rumore dell'acqua, il fruscio delle foglie, i 13 artisti provano con le loro opere a fare sentire il rumore del bianco che ricorda la pioggia battente, il rumore del blu simile al frinire delle cicale in un assolato pomeriggio, il rumore del verde utile a dissolvere lo stress – prosegue Bertolino -. Gli artisti portano in questo evento opere uniche che mettono in evidenza l'importanza del colore nella società contemporanea e un uso sapiente delle immagini che creano nuovi mondi in un percorso creativo diverso per stile, forme, modalità, materiali utilizzati, tecnica, ma accomunati da un unico amore per l'arte contemporanea”.

Interverranno al taglio del nastro il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, la neo sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini, il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, l’ex presidente dell’Apt dell’Emilia Romagna oggi presidente di Romagna Toscana Liviana Zanetti. Saranno inoltre presenti artisti e personalità del mondo dell’arte e della cultura. Direttore artistico di Picta Idro Ecomuseo di Ridracoli è Giuseppe Bertolino, curatore è il critico d’arte Michele Govoni, gli allestimenti sono a cura di Gilberto Valmori in collaborazione Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, Romagna Acque Società delle Fonti, Water Museums Global Network. L’evento è patrocinato da Regione Emilia Romagna, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Il Resto del Carlino - QN e numerosi altri enti e istituzioni pubbliche e private.

Picta Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli sarà visitabile nel mese di luglio dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19, in agosto tutti i giorni dalle 9 alle 19 e resterà aperta fino al 7 settembre.