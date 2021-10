‘Europa e Mediterraneo: sfide nuove e vecchi problemi’: a Modigliana Pier Ferdinando Casini

L’Accademia degli Incamminati di Modigliana, sabato 16 ottobre alle ore 11 al teatro dei Sozofili in Piazzale Berlinguer, affronta il tema ‘Europa e Mediterraneo: sfide nuove e vecchi problemi’, con una ‘Lectio Magistralis’ tenuta da Pierferdinando Casini, presidente onorario dell'Accademia degli Incamminati.

Precederannol'intervento i saluti di Venerino Poletti, presidente dell'Accademia degli Incamminati e di Jader Dardi, sindaco di Modigliana. L’introduzione è affidata a Antonio Patuelli, presidente emerito dell'Accademia degli Incamminati. L’Accademia fu fondata nel 1660 Bartolomeo Campi e svolge attività di ricerca, di studio e di pubblicistica. Tiene tornate accademiche, assemblee e adunanze. Organizza convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari e corsi di studio. Casini ha presieduto l'antico sodalizio dal 1990 al 1997.

Informazioni 347.6485722 e-mail: accademiaincamminati@libero.it Si richiede certificazione di avvenuta vaccinazione Covid-19.

Pier Ferdinando Casini

Nato a Bologna il 3 dicembre 1955. Laureato in Giurisprudenza nel 1978, ha quattro figli. Eletto deputato nel 1983, è stato ininterrottamente riconfermato alla Camera dei Deputati nelle elezioni del 1987, del 1992, del 1994, del 1996, del 2001, del 2006, del 2008 e in quelle del 2013 e del 2018 al Senato della Repubblica. Il 31 maggio 2001 è stato eletto Presidente della Camera dei Deputati, carica che ha ricoperto sino al 27 aprile 2006. Nel corso della XVII Legislatura è stato Presidente della Commissione Affari Esteri, Emigrazione del Senato. Si è dimesso dall’incarico in coincidenza con l’elezione alla presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. È Presidente onorario dell’Unione Interparlamentare (UIP-IPU) con sede a Ginevra. Ne è stato Presidente per il triennio 2005-2008. Il 2 agosto 2018 è stato eletto alla Presidenza del Gruppo Italiano dell’Unione Interparlamentare per la XVIII legislatura. Dal 2015 è docente di ‘Geopolitica del Mediterraneo’ presso l'Università LUMSA di Roma.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...