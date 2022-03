Ultimo appuntamento con la stand up comedy al San Luigi: sul palco Pietro Sparacino

Giovedì 17 marzo, per la terza ed ultima data di questa edizione del “San Luigi Comedy Night”, la Sala San Luigi ospiterà sul suo palco il comico Pietro Sparacino con il suo ultimisso live di Stand Up Comedy “Occhiaie".

Uno spettacolo in cui Sparacino racconta “di nuove vite che arrivano, vecchie vite che cambiano, vite di vivi che non vivono e che vivrebbero meglio da morti”. L’interrogativo del comico è “Meglio L’alba dei morti viventi o L’alba dei vivi morenti? Smartphone, TV, tablet, PC, navigatore, Siri, Google, Alexa…Arrendiamoci, siamo circondati!”

Pietro Sparacino è Stand up comedian, autore e attore. Nel 2009 è componente della prima ora del gruppo Satiriasi, con cui partecipa al programma "Stand up Comedy" in onda su Comedy Central. Dal 2015 al 2017 è nel cast de Le Iene in veste di inviato. Nel 2018 è autore di Scherzi a Parte. Nel 2019 è Direttore Artistico della rassegna di Stand Up Comedy "Audible Comedy Live" al Monk di Roma per Audible.it. Nel 2020 crea con The Comedy Club il format "A-LIVE" con i primi live show di Stand Up Comedy su Zoom e il "Comedy Village", la prima vacanza dedicata alla comicità stand up di cui cura anche la Direzione Artistica. Conta all'attivo 7 monologhi di stand up comedy, 3 di questi disponibili su TheComedyClub.it: "Diodegradabile", "SUB ITA" e il nuovo Special "Egoistagram".

Ora è in tour con "OCCHIAIE" il suo nuovo LIVE SHOW.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e sarà aperto da Alessandro Ciacci, noto comico riminese, che da anni collabora con la Sala San Luigi. L’apertura del teatro è prevista dalle ore 20.15. Biglietti disponibili sui siti: www.salasanluigi.it – www.thecomedyclub.it .

Per la serata potranno essere utlizzati entrambi i parcheggi dell’Opera Salesiana di Forlì (Via Episcopio Vecchio 7/b e Via Episcopio Vecchio, 9) adiacenti alla sala.