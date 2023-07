Pieve in festa a Santa Maria in Acquedotto

Il Comitato di Quartiere 4 e la Parrocchia di S. Maria in Acquedotto organizza l’appuntamento di giovedì 13 luglio nell'area esterna della parrocchia di Pieveacquedotto in via Ca' Mingozzi 9, Forlì. Si tratta dell’ultimo evento che conclude la rassegna di serate musicali iniziate nelle settimane precedenti dapprima dalla Parrocchia con l’Associazione Antica Pieve e, da ultimo, con il binomio Parrocchia e Comitato di Quartiere 4 (Pieveacquedotto, Poggio, San Giorgio, Malmissole, Durazzanino).

"Si tratta - precisano gli organizzatori - di un’occasione perfetta per ritrovarci, bere e mangiare qualcosa insieme in amicizia e salutarci prima del periodo di ferie.

Per l’occasione, questo il programma che vede la gradita partecipazione del Sindaco e di parte della Giunta per fare un saluto ai presenti, a Don Andrea Carrubia (rettore del seminario vescovile di Forlì e parroco di Pieveacquedotto) e a tutti i volontari del Comitato e della Parrocchia coinvolti per la buona riuscita delle serate".

Dalle 19:30 apertura del foodtruck con possibilità di cenare “finger food” mangiando piadina e pizza fattie in casa, oltre a dolci;

- dalle 20:00 apertura del “gazebo del quartiere” con possibilità di segnalare direttamente ai componenti del Comitato tutte le idee, progetti e criticità di cui vorresti il Comitato si occupasse;

- dalle 20:30 saluto del Sindaco Gianluca Zattini e di alcuni componenti della Giunta (salvo disdette per sopraggiunte impossibilità a partecipare, saranno della festa il ViceSindaco Daniele Mezzacapo, l’Assessore Paola Casara e l’Ass. Andrea Cintorino);

- dalle 21:00 inizio concerto gratuito della band “Figli dell’oblio” tribute band “Nomadi”.

La partecipazione è libera.

Per informazioni:

Vanni 335.5321065

Riccardo 340.9455028