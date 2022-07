Pieveacquedotto di Forlì: concerto spettacolo di Stefal Damiani, sosia ufficiale di Renato Zero

Giovedì 21 luglio, alle ore 21.15, nell'area esterna della Pieve di Pieveacquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di concerti "Estate in musica", promosso dall'Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Il protagonista della serata sarà Stefal Damiani, sosia ufficiale di Renato Zero così come stabilito dal Sosia fans Club di Italia. Damiani ha al suo attivo tantissimi programmi e concerti tenuti in tutta italia durante i quali interpreta le canzoni di Renato Zero. Nato a Viareggio è incredibilmente e naturalmente somigliante al cantautore romano tanto da esserne sempre ed ovunque scambiato.