Pieveacquedotto di Forlì: il Trio Iftode renderà omaggio al musicista forlivese Carlo Barbieri

Giovedì 14 luglio , alle ore 21.30, nell'area esterna della Pieve di Pieveacquedotto, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di concerti "Estate in musica", promosso dall'Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. Nell'occasione, durante la prima parte del concerto, il Trio Iftode eseguirà una nutrita selezione di composizioni del musicista forlivese Carlo Barbieri (1880-1970), che può essere considerato il continuatore di Carlo Brighi (Zaclèn), il capostipite del genere musicale popolare che tutti oggi chiamano, anche se impropriamente, "liscio" romagnolo.

Nella seconda parte della serata Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, Vlad Iftode, tastiere, proporranno colonne sonore tratte da famosi film e successi internazionali. Gabriele Zelli condurrà la serata e proporrà racconti scherzosi sulla Romagna e i romagnoli. Prima del concerto verrà effettuata una visita guidata alla Pieve di Santa Maria in Acquedotto. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna" - quarta parte - curata da Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci.

Gli ultimi due appuntamenti della rassegna si terranno il 21 e il 28 luglio quando sul palco saliranno rispettivamente Stefal Damiani, sosia ufficiale di Renato Zero, e Moreno Lombardi con il gruppo Arancia Meccanica, per una serata di musica pop e rock.

Per informazioni: Claudio Guidi 3386462755, oppure sulla pagina Facebook dell'Associazione Culturale Antica Pieve.