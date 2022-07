Pieveacquedotto in musica con gli Arancia Meccanica

Giovedì 28 luglio , alle ore 21.15, nell'area esterna della Pieve di Pieveacquedotto a Forlì, si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo di concerti "Estate in musica", promosso dall'Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. Protagonisti della serata saranno il musicista Moreno Lombardi e la rock band "Arancia Meccanica", gruppo storico forlivese nato ufficialmente cinquanta anni fa, precisamente nel 1972.

Nell'occasione il gruppo, il cui motto è "Da Battisti ai Led Zeppelin, dai Nomadi ai Pink Floyd", proporrà un concerto dal titolo "La storia del rock e le più belle canzoni italiane".

In precedenza, alle ore 20.30, Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Pieve di Santa Maria in Acquedotto, mentre Gabriele Zelli presenterà la pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna" - quarta parte - curata da Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci (copia del volume sarà consegnata in omaggio ai partecipanti).

Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni Claudio Guidi: 3386462755.