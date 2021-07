Pieveacquedotto: "Musica senza confini", concerto del Trio Iftode

Giovedì 8 luglio, alle ore 21.15, presso l'area verde della Pieve di Pieveacquedotto, via Ca' Mengozzi 9, Forlì, si terrà un concerto dal titolo "Musica senza confini". Il Trio Iftode (Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino e Vlad Iftode, tastiere), eseguirà brani della tradizione musicale popolare romagnola e internazionale.



Parte dell'incontro, che sarà presentato da Gabriele Zelli, sarà dedicato a Raoul Casadei. Dell'erede di Secondo Casadei verranno eseguite le composizioni più celebri. Si tratta di una delle prime iniziative in programma nel Forlivese che renderà omaggio all'artista che ha contribuito a segnare la storia del liscio romagnolo.



Alle ore 20.30 Marco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà una visita guidata all'antica pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della guida storico-artistica "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli.

Ingresso libero. Non occorre prenotare. Per informazioni Claudio Guidi: 3386462755.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...