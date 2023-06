Pieveacquedotto: serata musicale con Moreno Lombardi e il gruppo Arancia Meccanica

Giovedì 22 giugno 2023, alle ore 21.30, nell'area esterna della parrocchia di Pieveacquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, sarà in programma una serata di musica pop e rock con Moreno Lombardi e il gruppo Arancia Meccanica, mentre in precedenza, alle ore 20.30, lo storico dell'arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata all'antica Pieve. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna - Quinta parte" a cura di Marco Viroli, Marco Vallicelli e Gabriele Zelli, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci.



L'appuntamento fa parte della quinta edizione della rassegna organizzata dall'associazione culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi. La manifestazione, che è partita in ritardo e con un programma ridotto a causa della devastante alluvione che ha colpito Forlì e la Romagna, nonché la zona si Pieveacquedotto, ha già visto la presenza del Trio Iftode e si concluderà giovedì 29 giugno con la partecipazione dell'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.



Partecipazione libera. Per informazioni Claudio Guidi: 3386462755.