Pirandello sul paco del teatro comunale di Predappio con “I Giganti della montagna”

Uno spettacolo straordinario che unisce la genialità di Luigi Pirandello con l'esperienza della Compagnia Teatro delle Forchette, Laboratorio di Arti Sceniche “The theatre”, sotto la regia di Antonio Sotgia. Un viaggio unico tra passato, presente e futuro con “I Giganti della Montagna”. Venerdì 31 maggio l'appuntamento è alle 21.00, al Teatro Giovanni Testori.

“I Giganti della Montagna” è una delle opere più enigmatiche e suggestive di Luigi Pirandello, un capolavoro che sfida il tempo e l’immaginazione. La Compagnia Teatro delle Forchette ha abbracciato questa sfida con passione, portando alla luce la magia di questo dramma surrealista e coinvolgente. Sotto la regia ispirata di Antonio Sotgia, lo spettacolo prende vita, trasportandoci in un mondo dove realtà e fantasia si mescolano in un balletto magico. La storia ruota attorno a una compagnia teatrale che arriva in una città per esibirsi, ma si trova ad affrontare misteri e sfide soprannaturali. Sarà un’esperienza emozionante e coinvolgente che ci farà riflettere sul significato del teatro e della vita stessa. La Compagnia Teatro delle Forchette, ha lavorato duramente per portare in scena la performance, gli allievi attori trasmetteranno emozioni profonde, dando vita ai personaggi di Pirandello. In questo spettacolo, il passato si fonde con il nostro presente, mentre il futuro si schiude di fronte a noi attraverso la magia del teatro. La regia di Antonio Sotgia guiderà il pubblico in un viaggio inesplorato, in cui le barriere tra realtà e immaginazione si dissolveranno.

BIGLIETTERIA: INTERO € 15,00, RIDOTTO € 10,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Soci T.D.F, FoEmozioni)

BIGLIETTERIA ON LINE: INTERO € 16,00, RIDOTTO € 11,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Soci T.D.F, FoEmozioni)

INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012.

E-mail: info@teatrodelleforchette.it