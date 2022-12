A Forlì si pattina sul ghiaccio con la pista coperta "Ice City"

Per Natale l'area della Fiera di Forlì si trasforma in "Ice City" una pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto, una vera novità in città. La superficie di 30x14 metri pattinabili è completamente coperta, per divertirsi anche in caso di pioggia e stare al caldo mentre si aspetta chi pattina. Tantissime novità per questa stagione, tra cui giochi di colori e una baita per scaldarsi in compagnia di tantissime delizie invernali.

Comodamente e facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi, l'area dispone di un parcheggio immenso e gratuito e di una linea bus con la fermata a 30 metri dall'ingresso. La pista è aperta fino all'8 gennaio 2023, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 a mezzanotte e sabato, domenica e festivi dalle 10:00 a mezzanotte.

Biglietti

I biglietti di ingresso si possono acquistare in offerta a questo link su Shop.Today.it.

Orari di Apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 a mezzanotte. Sabato, domenica e festivi dalle 10:00 a mezzanotte

Condizioni

Per l’accesso non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria della pista e presentare il voucher. Il voucher è valido per uno a scelta tra tutti i giorni di apertura. Il biglietto comprende l'accesso alla pista di pattinaggio per 1 ora + il noleggio dei pattini.

Validità

Il biglietto dà diritto all'ingresso durante la stagione d’apertura 2022 (dal 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023)

Come Funziona

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email la Conferma d'ordine e il voucher ShopToday

3) Presenta il tuo voucher all'ingresso e goditi l'esperienza