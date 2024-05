Un' escursione guidata ai "Sabbioni", nei luoghi segnati dall'antica costa pedemontana

Sabato 25 mattina, l’incontro offre la possibilità di un’escursione a piedi guidata, aperta a tutti, con particolare attenzione alle famiglie, al mondo della scuola ed ai ragazzi. Verranno esplorati alcuni suggestivi angoli della zona detta dei “Sabbioni”, per condividere colori, odori, vedute e, perché no, i suoni e i rumori a bassi decibel che la natura offre in questi luoghi che per primi accolsero gli insediamenti dei nostri progenitori. Per offrire un’esperienza sensoriale a 360 gradi, la passeggiata si concluderà con una degustazione dei prodotti che la società agricola I Sabbioni riesce a trarre da queste terre, attraverso un’agricoltura non predatoria e ben integrata nel contesto naturale che la ospita. In sintesi un’escursione che va oltre la percezione visiva, che troppe volte ci monopolizza, per proporci le mille sfaccettature di un’esperienza immersiva che dovrebbe essere ordinaria, ma che purtroppo oggi è diventata un’eccezione.



Patrizia Tamburini. Libera professionista, laureata in architettura, offre oltre quarant’anni di passione e di esperienza sui della ricerca di case rurali, della viabilità, dell’evoluzione dei paesaggi e dei beni culturali. Appassionata escursionista, sia a piedi che in bicicletta, arricchisce i suoi percorsi con lo studio della geo-filosofa ed il rilievo dello stato dei luoghi. Condivide la propria esperienza in modo semplice e diretto nell’ambito dell’istruzione scolastica e della divulgazione turistico-culturale.



Marisa Fontana. Nata e cresciuta a Bagnacavallo (RA), laureata in Agraria e in Viticoltura ed Enologia, ha iniziato la sua attività lavorativa presso l’Esave (Ente per gli Studi e l’Assistenza Viticola ed Enologica dell’Emilia Romagna) di Tebano di Faenza, poi confluita in Crpv, dove ha proseguito la sua attività fino al 2006. Ora svolge attività libero professionale nel settore vitivinicolo e della biodiversità agraria.