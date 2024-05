"Pista pedemontana - radici e percorsi": video e talk sull'antica linea di costa che attraversava la Romagna

L’incontro inizia con la proiezione del video "Pedemontana, passo dopo passo sull’antica linea di costa", di Giulia Cataldi e Patrizia Tamburini della durata di circa 16 minuti.

L’obiettivo del progetto non è quello di descrivere i luoghi, ma di offrire gli strumenti di base per interagire con il paesaggio come attori ed operatori consapevoli, mettendo a disposizione professionalità, idee ed esperienze per promuovere nuovi progetti utili all’ambiente e agli abitanti.Tratta i temi della viabilità, insediamenti, case rurali, beni culturali. Offre chiavi di lettura per potersi orientare in bici, a piedi, in auto, ad escursionisti, operatori turistici e studiosi. Documenta le origini del nostro territorio per dare continuità e solide fondamenta alle attuali scelte ed interventi. Condivide quindi il lavoro e l’impegno con le persone che hanno fatto in modo che noi oggi possiamo partecipare a questa stupenda realtà. Soprattutto gli agricoltori, che vivono questa quotidianità alle prese con i tanti aspetti della crisi climatica, come l’emergenza dell’acqua: sempre troppa o troppo poca.

La Società Agricola I Sabbioni, con l’enologa Marisa Fontana presenterà il suo progetto di “agricoltura nella natura” con cui sta cercando di ridare vitalità alle terre di confine tra le province di Forlì e di Ravenna dove Dino Zoli è nato e ha trascorso la sua infanzia e dove è tornato ricco di altre esperienze personali e professionali ma con lo spirito del fanciullo di allora, che ancora lo accompagna. Consapevoli della fragilità dei nostri territori, la famiglia Zoli ha deciso di affrontare la difficile sfida di una agricoltura multifunzionale che, oltre a produrre cose buone coltivando la terra, offre anche servizi territoriali, cercando di gestire il contesto complessivo in cui fa agricoltura per evitare erosione, dissesto, perdita di biodiversità.

Dialogheranno, poi, Cristina Guardigli e Monica Zoli sul progetto complessivo de I Sabbioni: dalla scelta del biologico, alle produzioni selezionate, dal recupero del territorio alla filosofia che lo accompagna. A seguire sarà dato spazio all’interazione delle relatrici con i presenti in un’ottica di approfondimento e scambi di esperienze.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica in corso in Fondazione Dino Zoli: FRAGILE SUBLIME di Silvia Camporesi a cura di Nadia Stefanel, poetica testimonianza del paesaggio del Parco Urbano di Forlì, modificato tragicamente dall’alluvione di maggio 2023.