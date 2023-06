Pitecus, la "Milanesiana" ai Giardini della Rocca di Bertinoro

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva il 1° luglio ai Giardini della Rocca di Bertinoro con "Pitecus", spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella (Leoni d’oro Biennale Venezia), con Antonio Rezza. Saluti istituzionali di Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, e di Alberto Cassani. Introdurrà la serata Elisabetta Sgarbi.

"È un piacere e un onore – dichiara la Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni - ospitare una tappa de La Milanesiana, rassegna nazionale dal grande valore culturale che aggiunge lustro alla programmazione estiva, già densa di eventi e personalità illustri, del nostro Comune. Desidero ringraziare Elisabetta Sgarbi e la Regione Emilia-Romagna per questa possibilità, insieme alla Fondazione Entroterre che ci ha accompagnati nell’organizzazione. In particolare sono felice degli artisti che si esibiranno nei giardini della nostra Rocca, a Bertinoro conosciamo e apprezziamo da tempo Antonio Rezza e Flavia Mastrella, insigniti del Premio Ermete Novelli nell’edizione del 2017. Auspico un’ampia partecipazione, data la popolarità dello spettacolo “Pitecus” che andrà in scena e a cui siamo ansiosi di assistere".

Pitecus

Produzione RezzaMastrella – TSI La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello.

Quadri di scena Flavia Mastrella, (mai) scritto da Antonio Rezza.

Assistente alla creazione Massimo Camilli, tecnica Alice Mollica, organizzazione generale Marta Gagliardi, Stefania Saltarelli, macchinista Andrea Zanarini.

L’appuntamento è in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, con il Comune di Bertinoro e la Fondazione Entroterre.

La 24esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dopo l’anteprima ad aprile con Quentin Tarantino in libreria, attraversa dal 22 maggio al 27 luglio ben 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline.

Un festival di respiro internazionale che promuove il dialogo tra le arti e tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport, fumetto.

Il tema di questa 24esima edizione è RITORNI, ispirato dallo scrittore nigeriano, Ben Okri. Un tema-mondo per interpretare la cronaca attuale (chi lascia la propria terra sperando di non farci più ritorno, chi parte sognando di tornarci), che abbraccia anche altri nuclei tematici: il rapporto con la natura, quello con l’intelligenza artificiale e quello tra genitori e figli.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli che in onore del nuovo tema l’ha raffigurata avvolta in un uroboro verde, ideale unione tra il tema della Natura e quello del Ritorno.