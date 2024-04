"Plastic free" organizza una passeggiata ecologica a Ca'Ossi: si raccolgono i rifiuti abbandonati

Sabato 20 aprile si terrà una nuova passeggiata ecologica organizzata dall'associazione “Plastic Free”. L'evento, che si terrà in occasione della Giornata Mondiale delle Terra, interesserà questa volta il quartiere Ca'Ossi: il ritrovo è previsto alle 15 davanti al supermercato Coop di via Curiel, per poi articolarsi nelle strade limitrofe del quartiere. “Forlì aderirà alla Giornata Mondiale della Terrari come tante altre città – affermano i volontari -. Sono 313 gli appuntamenti confermati in tutta Italia e 6 all'estero. L'associazione dimostra ancora una volta con questi eventi la forte unita' e concretezza. un importante segnale di sensibilzzazione rivolta a tutto il territorio per cambiare in meglio e in maniera piu' sostenibile le abitudini di tutti”.