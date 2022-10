“Di corsa per l'ambiente”: a Forlì il primo 'plogging day', la maratona per ripulire la città guidata da Marco Cortesi

Domenica 16 ottobre arriva “Di corsa per l'ambiente”, la maratona ecologica per le vie di Forlì. Primo 'Plogging Day' cittadino, organizzato da Alea Ambiente con il patrocinio del Comune di Forlì che vedrà coinvolti adulti e bambini in una mattinata per condividere l’importanza di prendersi cura dell’ambiente urbano e naturale della città.

Ritrovo alle ore 9.30 al Parco Urbano Franco Agosto (nei pressi della fontana, ingresso parcheggio via Fiume Montone). Durante la manifestazione, ci sarà come guida Marco Cortesi, il campione mondiale di plogging. Gli iscritti riceveranno un kit di pulizia, composto da: cappellino, pinze, guanti e sacchetti per la raccolta differenziata (carta, plastica, indifferenziato).

All’iniziativa possono iscriversi, gratuitamente, forlivesi adulti e bambini, in gruppo o singolarmente, compilando l’apposito form sul sito di Alea Ambiente, oppure contattando la segreteria organizzativa al tel. 333.4054231 o via mail dicorsaperlambiente@gmail.com entro il 12 ottobre.