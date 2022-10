Correre e raccogliere rifiuti: il "plogging" si sperimenta al Parco Urbano

Si tiene la prima edizione di “Di Corsa per l’Ambiente”, un evento organizzato da Alea Ambiente e proposto in prima battuta al Comune di Forlì: una mattinata di mobilitazione volontaria per la qualità dell’ambiente, ispirata al plogging, la disciplina sportiva di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging o si cammina liberamente. “Con questo evento vogliamo lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione scendendo in campo – sostiene Simona Buda, Presidente Alea Ambiente – mediante manifestazioni itineranti di raccolta dei rifiuti, per valorizzare e mettere a sistema tutte le azioni che tanti cittadini già da tempo svolgono, verso un obiettivo comune che è la cura e la salvaguardia dell’ambiente urbano e naturale. La maratona ecologica parte da Forlì, ma poi sarà replicata in altre città del bacino per sensibilizzare ulteriormente cittadini, realtà associative e del volontariato”.

“Questa iniziativa è stata fortemente sostenuta dal Comune di Forlì – spiega l’Assessore Giuseppe Petetta – sull’onda della mozione approvata nel consiglio comunale dell’11 luglio scorso che chiedeva all’Amministrazione Comunale di impegnarsi, fra l’altro, ad istituire e patrocinare anche a Forlì il ‘World Clean Up Day’ e a promuovere tutte le iniziative di sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell’ambiente, con il coinvolgimento della cittadinanza ed in collaborazione con il gestore dei servizi ambientali, per divulgare la cultura ambientale e il senso civico della nostra comunità”.

La maratona ecologica vedrà il suo primo appuntamento a Forlì, domenica 16 ottobre a partire dalle ore 9,30. Luogo della manifestazione, oltre che area urbana sottoposta a pulizia da parte dei cittadini, sarà il Parco Urbano Franco Agosto. Il ritrovo è presso la Fontana interna al Parco (ingresso via Fiume Montone); da qui i gruppi partiranno “armati” di sacchetti per la raccolta differenziata, pinze e guanti, per un intervento in piena sicurezza. Alle 12 i partecipanti si ritroveranno al punto di arrivo con il loro “bottino” di rifiuti e potranno godere di un momento di ristoro. Testimonial della giornata sarà Marco Cortesi, il forlivese campione mondiale di plogging, oltre che regista e scrittore. La manifestazione, alla prima edizione, non sarà competitiva, per favorire la maggiore partecipazione possibile. Si ringrazia per la preziosa collaborazione Legambiente Forlì-Cesena. All’iniziativa possono iscriversi, gratuitamente, forlivesi adulti e bambini, in gruppo o singolarmente, compilando l’apposito form sul sito di Alea Ambiente, oppure contattando la segreteria organizzativa entro il 12 ottobre.