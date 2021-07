Poesia nel bosco a Tredozio: immersi nel Parco delle Foreste casentinesi sulle tracce di Maria Virginia Fabroni

Un’idea per trascorrere una giornata diversa dal solito, con carta e penna, immersi nell’atmosfera rilassante del bosco. Grazie alla collaborazione tra la casa editrice faentina Tempo al Libro e l’Associazione Culturale Ricreativa 'Ti.Va?' arriva “Poesia nel bosco”, iniziativa in programma sabato 24 luglio e ispirata alla poetessa tredoziese Maria Virginia Fabroni (1851-1878), di cui Tempo al Libro ha pubblicato nel 2019 una selezione di liriche.

Cornice di questa particolare esperienza creativa è il suggestivo Rifugio Casa Ponte, a pochi chilometri da Tredozio, nel Parco delle Foreste Casentinesi.

Alle 10.30 il ritrovo e le iscrizioni, poi alle 11 il programma entra nel vivo con l’incontro creativo sulla poesia “Sulle tracce di Maria Virginia Fabroni”, condotto da Mauro Gurioli, scrittore ed editore di Tempo al Libro. Pausa pranzo, alle 13, al Rifugio Casa Ponte, e dalle 14.30 alle 17 tanto tempo libero per comporre poesie nel bosco. I partecipanti potranno seguire l’ispirazione e scegliere un luogo dove liberare la propria creatività, oppure collocarsi in alcuni punti già individuati dagli organizzatori. Alle 17.30 il momento conclusivo al Rifugio Casa Ponte, con la lettura “open air” e aperta al pubblico dei testi dei partecipanti e di alcune poesie di Maria Virginia Fabroni.

Le iscrizioni per “Poesia nel bosco” sono già aperte e si chiudono al raggiungimento del limite dei posti disponibili (12). La quota individuale di partecipazione, da versare al momento del ritrovo, è di 50 € e comprende: incontro sulla poesia, pranzo, tessera dell’Associazione Ti.Va? e tre libri omaggio. Costo del solo pranzo per eventuali accompagnatori: 20 € (antipasto, tagliatelle al ragù o vegetariane, dolce, acqua, un bicchiere di vino, caffè). Per altre informazioni e per iscriversi: tel. 347 2567067, info@tempoallibro.it.