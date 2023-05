Poesie, Marco Colonna presenta a Forlì la silloge pluripremiata ‘Questo ricordo è un’isola’

Prezzo non disponibile

Giovedì 11 maggio, alle ore 17 a Forlì, nella Saletta Polivalente del Comitato di Quartiere, in Via Palareti 1/bis, Pietro Caruso, giornalista e saggista, presenterà il libro: 'Questo ricordo è un’isola', raccolta di poesie di Marco Colonna, edito da Italic Pequod (Ancona, 2023) con postfazione dello scrittore Valerio Ragazzini. L’incontro è organizzato dal Centro Culturale L’Ortica (inserito nel ciclo: “Incontro con l'autore”) e dal Comitato di Quartiere Spazzoli, Campo di Marte, Benefattori e sarà introdotto da Giorgio Casadei Turroni, del Centro Culturale L’Ortica. Nell'occasione, leggerà alcune poesie di Marco Colonna la scrittrice e attrice Gabriella Morgagni.

Queste poesie di Colonna, pluripremiate, come scrive Caruso nella prefazione del libro, sono: “rime spezzate, forse, ma con un’impronta di immortalità. Esse preparano nuovi cimenti in cui la poesia pur rimanendo fedele al canone minuto della ricerca interiore sa danzare con l’epica scegliendo momenti di assoluta connessione con la storia di tutti noi, soprattutto quella più dimenticata e che è invece scolpita nella grande cronologia della vicenda umana”. “Le poesie di Colonna son fatte di creta, non di parole; il poeta plasma la sua terra, la ricostruisce pezzo dopo pezzo, dalla partenza al ritorno, dal passato al presente, pietra dopo pietra. Ne modella la forma finché il dolore assume le fattezze di un paese dilaniato, di case diroccate, strade silenziose; finché assume i lineamenti di una Madonna e di una madre”: commenta lo scrittore Valerio Ragazzini.

Marco Colonna, giornalista e scrittore, è nato a Palermo e vive da sempre a Forlì. Ha pubblicato il saggio: 'Cinema e controcinema' (Pragma 1996) e, con Fara Editore, i libri di poesia: 'Ani+ma' (2016), 'Siamo sono' (2017) e, nel 2019, 'Ho scritto questo salto' (primo classificato al concorso Narrapoetando 2019). Suoi testi poetici sono apparsi in numerose antologie. Nel 2022, per testi inediti tratti da: 'Questo ricordo è un’isola' Marco Colonna ha vinto: il XIII Premio Internazionale Navarro (Sambuca di Sicilia, 2022), Premio speciale Eschilo al XXII concorso nazionale di poesia La Gorgone d’Oro (Gela, 2022), Menzione speciale alla VI edizione del premio nazionale di poesia Maria Virginia Fabroni (Tredozio, 2022), Menzione d’onore al II concorso letterario nazionale Mata e Grifone (Messina, 2022), Premio della Critica alla IV edizione del premio letterario Etnabook – Cultura sotto il vulcano (Catania, 2022) e terzo posto assoluto alla XII edizione del premio letterario internazionale Montefiore (Montefiore Conca, 2022)..

Info: tel. 3337167331 – mail centroculturalelortica@gmail.com