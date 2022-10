Poetry in music or music in poetry: testi poetici interpretati in musica

Candischi presenta: Poetry in Music or Music in Poetry di e con Carlo Zarinelli Ospite Giordano Bezzi. Una nuova interpretazione in musica e canzone di testi poetici e liriche di singolare intensità e talvolta poco note. Una forma espressiva altra, un differente linguaggio attraverso l'emozione musicale e vocale. Un percorso di condivisione dove la musica delle parole genera una musica per le parole. “Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole.” (Goethe). Liriche di: Pier Paolo Pasolini, Primo Levi, Elsa Morante, Giuseppe Ungaretti, Antonia Pozzi, Dante Alighieri, Emily Dickinson, Alberto Pellegatta, Vincenzo Cardarelli, Guido Gozzano. Musiche di Carlo Zarinelli. È necessaria la tessera associativa.