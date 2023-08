Polenta omaggia il suo poeta con il Raduno Carducciano

Polenta non dimentica il poeta che cantò la sua pieve per salvarla dalla rovina e prosegue orgogliosa la tradizione dei raduni carducciani, organizzati dall'Accademia dei Benigni con il patrocinio del Comune di Bertinoro e la collaborazione degli Amici di Polenta e del Comitato di Forlì-Cesena della Società Dante Alighieri.



Per questa edizione numero 108, ospitata come al solito sul sagrato della millenaria pieve di San Donato, accanto all'erma dello scrittore, il professor Claudio Mariotti, del Centro Nazionale di Studi Dannunziani, autorevole studioso del poeta e recente curatore dell'edizione critica degli "Juvenilia" per la nuova Edizione Nazionale delle Opere di Carducci, terrà una relazione dal titolo "Giosue Carducci fra imitazioni e polemiche".

A seguire leggerà l'ode "La chiesa di Polenta", al suono del "campanil risorto", l'attrice cesenate Sabrina Guidi.



Al termine verrà offerta a tutti i partecipanti dal Comune di Bertinoro una ricca merenda agreste, per concludere il pomeriggio con un momento di convivialità.





L'ingresso è libero.