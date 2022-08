Polenta ricorda il suo poeta con il 107esimo raduno carducciano

Spegne ben 107 candeline il tradizionale raduno carducciano, organizzato dall'Accademia dei Benigni di Bertinoro presso la pieve di San Donato a Polenta di Dante. La storica manifestazione, ospitata come ogni anno sul sagrato della millenaria pieve accanto all'erma del poeta, si terrà quest'anno sabato 10 settembre a partire dalle ore 16:30 e avrà come ospite la professoressa Alice Cencetti, dell'Università di Firenze, che terrà una relazione dal titolo "Le ire funeste del Carducci critico: il polemista di Confessioni e battaglie", incentrata su un aspetto spesso trascurato del grande scrittore premio Nobel per la letteratura nel 1906, meritevole di recupero e approfondimento.

Alla lectio seguirà, come sempre, la lettura dell'ode "La chiesa di Polenta", affidata quest'anno all'attrice cesenate Rosina Biondo, e la tradizionale merenda agreste a base di polenta al ragù e piadina farcita offerta dall'amministrazione comunale di Bertinoro con l'aiuto dell'associazione "Amici di Polenta".

In caso di maltempo la manifestazione sarà ospitata all'interno della pieve.

Ingresso libero.