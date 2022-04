Una favola in musica: Giobbe Covatta, Danilo Rossi e Stefano Nanni portano a Forlì “Polimero, un burattino di plastica”

Biglietto intero € 15,00. Over 65: €13,00. Tesserati Amici della Musica €5,00. Tesserati Club degli Ottavini €3,00. Per i minorenni ingresso gratuito, accompagnatore €5,00

Lunedì 9 maggio, alle 21.00, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, andrà in scena la prima nazionale di “Polimero, un burattino di plastica”, favola in musica, un testo scritto ed interpretato da Giobbe Covatta, musiche originali di Stefano Nanni, in veste anche di Direttore d’Orchestra, viola solista Danilo Rossi. Ad accompagnarli gli archi e le percussioni dell’orchestra “Bruno Maderna” e i cori degli allievi delle scuole primarie e secondarie del Comune di Forlì.

Polimero è il frutto di una collaborazione nata tra Giobbe Covatta, Danilo Rossi e l’orchestra Maderna, che ha già portato in scena una versione con orchestra della “Divina Commediola” nel 2021. Tra un bicchiere di Sangiovese e una piadina romagnola, è nata l’idea di una favola in musica contemporanea che raccontasse il problema della plastica e dell’inquinamento del nostro pianeta, unendo la dissacrante ironia di Giobbe Covatta al genio compositivo del Maestro Stefano Nanni, attraverso il suono unico della viola di Danilo Rossi. “Una favola è una tortura che si applica nei confronti dei bambini e che tendenzialmente racconta il periodo storico in cui è stata scritta - dice Covatta -. Polimero è un bambolotto burattino, come lo era Pinocchio, però è di plastica. Nato in una fabbrica di giocattoli di plastica, cresciuto in mezzo alla plastica, racconta un mondo di plastica. Se il più famoso Pinocchio tentava di migliorare le proprie condizioni di vita e le condizioni di vita di chi gli stava accanto, al punto di chiedere alla fatina di diventare un bambino vero in modo da poter stare vicino a Geppetto, il nostro Polimero invece chiederà alla fatina di diventare un bambolotto biodegradabile, per cercare di evitare di contribuire all'inquinamento e alla distruzione del nostro pianeta”.

Nanni spiega: “Polimero è una favola in musica, scritta per voce recitante, viola solista, orchestra d'archi e percussioni e cori dei bambini. È una favola in cui la musica accompagna e commenta a tratti il testo, ne tratteggia i contorni e dipinge le personalità e le anime dei principali personaggi, con momenti musicali dedicati, temi e colori timbrici che variano e si sviluppano seguendo il divenire della storia. Dal punto di vista compositivo, l’opera è pensata quasi come una suite di momenti musicali articolati e compiuti, diversi tra loro, ma che a volte presentano citazioni tematiche già udite, nascoste nella trama contrappuntistica, rievocando i personaggi. I brani sono collegati senza soluzione di continuità dal testo narrato, il quale viene sostenuto anche da una sorta di recitativo musicale”.

Informazioni

Biglietto intero € 15,00. Over 65: €13,00. Tesserati Amici della Musica €5,00. Tesserati Club degli Ottavini €3,00. Per i minorenni ingresso gratuito, accompagnatore €5,00

Si possono acquistare i biglietti presso i rivenditori autorizzati, sul sito vivaticket.com e presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri. La biglietteria del Fabbri è aperta da martedì a sabato dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il giorno del concerto a partire dalle ore 20,00. È possibile prenotare telefonicamente il proprio biglietto chiamando il numero 0543 26355. Nelle sere di spettacolo la Biglietteria del Fabbri apre alle ore 20.00.

Tutte le informazioni sul concerto e sulla biglietteria sono disponibili sul sito www.forlimusica.it.

Salvo diverse disposizioni ministeriali, per accedere al concerto sarà obbligatorio il Green Pass “rafforzato” e mascherina FFP2.