Pomeriggi del bicchiere: arriva “Made in Romagna”, con lo scrittore Cristiano Cavina e il pianista Vittorio Bonetti

C’è già il tutto esaurito per “Made in Romagna”, il recital che lo scrittore Cristiano Cavina (finalista al premio Strega 2019) e il pianista Vittorio Bonetti presenteranno domenica 27 febbraio (ore 15,30) nel Teatro dell’Ex Seminario di Bertinoro, nel penultimo appuntamento con ‘I Pomeriggi del Bicchiere’.

Lo spettacolo nasce dall’incontro di due mondi diversissimi: Cavina è di Casola Valsenio, in mezzo agli Appennini, e racconta storie per iscritto; Bonetti viene da Alfonsine, in pianura, ed è l’alfiere del pianobar, quello suonato e cantato davvero.

Poiché da giovane Cavina non poteva andare ad ascoltarlo alla Festa dell’Unità, perché la nonna, fervente cattolica, gli proibiva di frequentare tutto ciò che era in odore di comunismo, ora i due recuperano il tempo perduto. E lo fanno raccontando la loro terra e le storie che la popolano attraverso la musica e le parole.

Immancabile, naturalmente, il momento dedicato all’enogastronomia, che prevede l’assaggio dei vini della Fattoria Paradiso e i prodotti delle piadinerie di Bertinoro.

Per partecipare sarà richiesto il super green pass e bisognerà indossare la mascherina FFP2.