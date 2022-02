"I pomeriggi del bicchiere" rendono omaggio ad ad Arnaldo Pambianco tra musica e degustazioni

Nuovo appuntamento con la rassegna "I pomeriggi del bicchiere". Domenica 20 febbraio, alle ore 15.30, al Teatro dell'ex seminario di Bertinoro, verrà presentato "Storia di gambe, di pedali e palloni e di quel giugno del '61 - Omaggio ad Arnaldo Pambianco", con Marco Balestracci e la chitarra di Luca Violetto. Per il piacere dell'assaggio saranno presenti per i vini l'azienda Giovanna Madonia e per i sapori la Pro Loco Bertinoro.

La partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle misure anti Covid, il numero di posti disponibili è stato leggermente ridotto ed è indispensabile prenotare (anche per il momento della degustazione), dal lunedì al venerdì con orario 9:30-13:30, martedì e giovedì anche il pomeriggio con orario 14:30-17:30, telefonando allo 0543 – 469213 (Ufficio Turistico Comune di Bertinoro) o inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it a cui deve seguire conferma dell'avvenuta prenotazione. Per accedere sarà richiesto il super green pass e la mascherina FFP2.