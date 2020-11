"Portali e Portoni", un magico itinerario fra le decorazioni della città

Si tiene lunedì 16 e martedì 17 novembre (replica - da confermare), con ritrovo alle ore 19.45 a Palazzo Gaddi in corso Garibaldi e partenza alle 20.00, la camminata "Portali e Portoni cittadini", un itinerario alla scoperta di decorazioni e ornati che portano alla luce un tempo ricco di storia e di storie della città di Forlì.

Nel corso della camminata si parlerà di portoni che appartengono alla storia autentica di Forlì. Partendo dai più antichi manufatti per giungere a quelli più recenti del centro storico, verranno approfondite le opere di ebanisti esperti uniti in omogenee forme di marmo travertino e pietra, un concetto di bellezza che coinvolge Palazzo Monte di Pietà, Palazzo Paolucci di Calboli, Torre Numai e altri ancora.

In ottemperanza alle regole anticovid previste dall'ultimo Dpcm, la visita terminerà prima delle ore 21.30 per dar modo ai partecipanti di far rientro alle proprie abitazioni prima delle ore 22.00. Ai partecipanti è fatto obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze. Per partecipare è richiesto un contributo di 7 euro ed è necessario iscriversi telefonando al 348 932 6539.