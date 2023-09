Porte aperte all'Istituto musicale Masini per l'open day

L’Istituto Musicale Angelo Masini apre le porte per l’Open Day che si terrà sabato 30 settembre dalle ore 15:30 alle ore18:30. Questo evento è l'occasione per esplorare le opportunità offerte dalla storica scuola e scoprire il meraviglioso mondo della musica.

Ci sarà il tour della Scuola: opportunità di esplorare la moderna struttura, le aule insonorizzate e ben attrezzate, la sala prove e la sala da concerto. E poi incontri con gli insegnanti: i docenti, tutti altamente qualificati, saranno a disposizione per illustrare i vari corsi, le metodologie di insegnamento, indicare i percorsi musicali più idonei e fornire consigli personalizzati. Si portanno sperimentare lezioni prova: si potrà partecipare a lezioni prova e dimostrative per conoscere più da vicino i corsi e assistere a performance di studenti e docenti.

Durante l'Open Day saranno illustrate tutte le modalità e le condizioni speciali per le iscrizioni ai vari corsi di musica classica, pop, jazz, 0-6 anni e per adulti. Non importa se si è principiante curioso o musicista esperto in cerca di perfezionamento; l'Istituto Musicale Masini offre i suoi corsi adatti a tutte le età e a tutti i livelli. Per partecipare non è necessaria una prenotazione anticipata. Basta presentarti nella sede in c.so Garibaldi 98. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fondazionemasini.it oppure telefonare allo 0543.33598.