Una giornata di festa nel vivaio: visite guidate tra rose, giardini e musica

Domenica 26 maggio l’azienda florovivaaistica Vittori, specializzata nella produzione di rose e nella progettazione e realizzazione di giardini, anche quest'anno propone una giornata di festa nel suo vivaio. Alle 11 appuntamento con "Il Giardino al tempo del cambiamento climatico", un incontro con l’agronomo "Mimmo" Vittori e l’architetta paesaggista Claudia Crociani che forniranno pratici, utili ed attuabili consigli di giardinaggio per meglio contrastare questo clima ballerino e mutevole.

Alle 15:30 "Concerto nel Bosco": il pianista e compositore Fabrizio Sirotti torna a far sentire l'elettrica voce delle piante e quella del suo esclusivo strumento "Pianissimo", suonando le più celebri colonne sonore, rivisitate attraverso personali ed originali arrangiamenti pianistici. Per tutta la giornata sono in programma tour guidati tra le piante di Rose e si potrà soddisfare il gusto, oltre all'odorato, con le specialità della "cesarina" Sabrina, i vini della Tenuta Villa Trentola di Bertinoro e pure il gelato.