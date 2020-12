Allestimenti e natività nel borgo: tutta la magia del Natale nel Paese dei Presepi

L'antica tradizione si rinnova anche in quest'anno difficile. Fino al 10 gennaio si riaccende Portico il Paese dei Presepi, l'amata manifestazione che riempie il borgo romagnolo di allestimenti e natività ricche della magica atmosfera natalizia. Come ogni anno gli abitanti del borgo si sono prodigati per costruire i presepi per riscoprire e condividere lo spirito natalizio I presepi sono comodamente visitabili facendo una passeggiata per le vie del paese dove sono allestite circa un centinaio di rappresentazioni.