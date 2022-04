"Poster weekend": alla Galleria Wundergrafik in esposizione locandine rare e vintage

La galleria d’arte Wundergrafik presenta il primo "Poster weekend": in esposizione tantissimi poster vintage e rari da collezione per un intero fine settimana con la possibilità di acquisto in loco. L’evento si terrà solo per i giorni 8 e 9 aprile presso la Galleria di Via Leone Cobelli 34 a Forlì e saranno diponibili poster, locandine, pop Art, grafica.

La Galleria è aperta venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Info: 351 7496266 - info@wundergrafik.com