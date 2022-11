"Pov-Point of view": una serata di improvvisazione teatrale deidcata all'adolescenza

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, in collaborazione con BaubHaus APS e Accademia Perduta Romagna Teatri, invita ragazze, ragazzi e genitori, martedì 29 novembre alle ore 21.00, al Teatro il Piccolo di Forlì ad una serata di improvvisazione teatrale per affrontare, in modo originale e divertente, le fatiche e le gioie di essere genitori e figli/e alle prese con l'adolescenza.

La scelta dello spettacolo di improvvisazione è basata sulla consapevolezza che la musica, il teatro e le arti grafiche, svolti secondo i principi dell’improvvisazione, consentono di entrare in comunicazione profonda e immediata con se stessi e con gli altri, in una relazione privilegiata che scavalca differenze, paura di sbagliare, timore di mostrarsi. Inoltre il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (adottato con decreto Presidente della Repubblica il 25.01.2022), indica la necessità di utilizzare strumenti innovativi e un approccio integrato per accrescere il benessere di bambini e bambine, ragazzi e ragazze e delle loro famiglie. Le tematiche che saranno affrontate in occasione della serata sono state condivise tra professionisti del territorio che quotidianamente incontrano ragazze, ragazze e genitori nell’ambito di un confronto continuo e costante all’interno della Rete Adolescenza del territorio di Forlì

La realizzazione dello spettacolo è affidata a BAUBHAUS APS, Associazione di Promozione Sociale attiva nel territorio romagnolo dove realizza progetti artistici con finalità sociali, educative e terapeutiche e promuove interventi formativi, spettacoli teatrali e laboratori artistici e si svolgeranno presso il teatro Il Piccolo di Forlì, concesso gratuitamente da Accademia Perduta Romagna Teatri

Ingresso gratuito con iscrizione su https://icos.comune.forli.fc.it/. Contatti: 0543 712667 centrofamiglie@comune.forli.fc.it