Predappio: carri allegorici, musica, cibo e spettacoli per l’edizione 2024 del “Carnival Party”

Musica, spettacoli, foodtruck e gli immancabili carri allegorici: dopo l’edizione di anno scorso, anche quest’anno il Carnevale Predappio e Fiumana ha in serbo tante sorprese per la due giorni in programma sabato 23 e domenica 24 marzo. La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla Promozione Turistica del Territorio e dalla Consulta dei Giovani del Comune di Predappio insieme all’Associazione Teatro delle Forchette APS.

Partenza in grande stile, dunque, per il “Carnival Party – Vol. 2”, che prenderà il via sabato 23 marzo, a partire dalle ore 18.00, in Piazza Foro Boario, a Predappio. Fino alla mezzanotte, dai carri allegorici parcheggiati saranno attivi i Dj Set, che faranno da colonna sonora ad una serata arricchita da foodtruck ed esibizioni di danza aerea. Il giorno seguente, domenica 24 marzo, ci si sposta a Fiumana per l’attesissima sfilata, che vedrà otto carri allegorici percorrere la cittadina a partire dalle ore 14.00. Punto di partenza e di arrivo sarà Piazza Pertini, fulcro della grande festa conclusiva del Carnevale, che si protrarrà fino alle ore 20.00 a colpi di show, foodtruck e musica.

“Dopo diversi anni di stop – commenta Lorenzo Lotti, assessore alla Promozione Turistica del Territorio del Comune di Predappio – siamo riusciti a ripristinare, da anno scorso, questo importante evento. Sebbene si tratti di uno sforzo organizzativo non semplice, per via delle nuove normative, siamo soddisfatti che il Carnevale sia tornato ad essere un appuntamento fisso di ritrovo e festa per tutti. Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va alla Pro Loco Fiumana, all’Associazione di Protezione Civile Predappio e a tutti i volontari che presteranno servizio, rendendo possibile la manifestazione”.

L’ingresso agli eventi è gratuito. Per informazioni: 389.1275974.