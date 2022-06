Predappio estate, gli eventi proseguono tra letture religiose e torneo di marafone

Prezzo non disponibile

L’estate di Predappio prosegue con gli appuntamenti di giovedì 23 giugno. La serata prevede una serie di letture alla Chiesa di Sant’Agostino, nella Parrocchia di Fiumana, sul tema della conversione religiosa: dalla conversione di San Paolo a quella di Sant’Agostino, da San Francesco a Sant’Ignazio di Loyola, da Santa Teresa d’Avila alla conversione dell’Innominato ne I Promessi sposi di Alessandro Manzoni.

Serata più goliardica in piazza Garibaldi dove si terrà il torneo di marafone, il gioco romagnolo per eccellenza, a cura dell’associazione Albero Rosso, mentre il circolo sportivo di San Savino organizza una camminata in compagnia.