Predappio non dimentica l'alluvione: al Teatro Comunale proiezione del docufilm “Anime nel fango”

A un anno dall’alluvione del 2023, Predappio non dimentica quel drammatico evento, ma promuove un’iniziativa culturale che ricorda la resilienza dei romagnoli e sostiene concretamente le persone colpite. Infatti, mercoledì 22 maggio alle 21.00, al Teatro Comunale di Predappio, verrà proiettato il docufilm “Anime nel fango”, una pellicola che costituisce uno spaccato di realtà dei tragici giorni dell’alluvione ed evidenzia la solidarietà e la volontà di rimboccarsi le maniche dimostrate dai protagonisti. L’opera è una trasposizione per il grande schermo dell’omonimo libro di Luca Giacomoni “Anime nel fango. L’alluvione in Romagna” (edizione SunShine), che segue le vicende di 26 persone coinvolte negli eventi di maggio dello scorso anno.

Il docufilm “Anime nel fango” ripropone e dà risonanza a quelle storie, che contengono tutte un messaggio di speranza e altruismo. Nei giorni in cui l’acqua travolse il territorio, il pronome “io” si trasformò in un “noi”: questo è il filo rosso di una narrazione che diventa anche un paradigma di azione universale per rendere il mondo un posto migliore. Da una parte, viene sottolineata la forza di chi, anziché lasciarsi sopraffare dal dolore, ha scelto di impegnarsi a salvare il salvabile sulle note di “Romagna mia”; dall’altra, viene valorizzata “la bella gioventù”, ovvero quei ragazzi, accorsi anche da altre regioni, che hanno prestato aiuto a chi aveva bisogno.

Libro e film sono già stati presentati alla Camera dei Deputati, a Roma, e ai Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino; dal marzo scorso, le due opere sono in tour in diverse sale cinematografiche e biblioteche dell’Emilia-Romagna. A Predappio, la proiezione del documentario, che è patrocinata dal Comune di Predappio, è attesa per il 22 maggio e prevede un ingresso a offerta libera. Il docufilm (così come il volume) è parte integrante del progetto di beneficenza “Anime nel fango”: il ricavato netto della serata sarà, infatti, devoluto alle persone alluvionate.

I componenti principali della troupe che si è occupata della realizzazione della pellicola sono Ettore Zito (A.I.C. – Imago) per la regia e la fotografia, Enrico de Divitiis (assistente alla regia), Matteo Turrini (operatore) ed Edoardo Zito Ricci (gaffer). La scenografia è curata da Maurizio Carraro di Medea Film di Latina, i titoli di testa sono stati affidati a Saul Saguatti (Basmati Film). La produzione ha coinvolto diverse figure di rilievo della scena forlivese, come l’artista Ido Erani, che ha realizzato il manifesto del film, e il pluripremiato compositore Alexander Cimini, che ha composto la colonna sonora