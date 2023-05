Predappio si prepara all’estate: si parte con un concerto di “cante romagnole”e la Festa dello sport

Un cartellone di eventi messi a punto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio, la Regione Emilia Romagna e l’Associazione Culturale Teatro delle Forchette si prepara anche quest’anno ad accompagnare la primavera e l’estate predappiese. Aperto ufficialmente il 1° giugno con la festa promozionale dell’Associazione Sporting Predappio, il programma prosegue fino a settembre tra feste paesane, presentazioni di libri, concerti, spettacoli per ragazzi e degustazioni, per culminare nell’evento dei Buskers che si terrà il 31 agosto a Fiumana e 1° settembre a Predappio.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 5 giugno, presso l’Oratorio di santa Rosa con il concerto di beneficenza del Coro Città di Forlì diretto dal M° Omar Brui. Il programma prevede la realizzazione di diverse “cante romagnole”. Martedì 6 giugno si proseguirà con la tradizionale “Festa dello Sport” che anima da diversi anni il paese. La perfetta occasione per conoscere e vedere l’attività sportiva svolta nel nostro territorio.

Dall’8 al 12 Giugno le celebrazioni per la Festa del Patrono mentre il 9 ci ritroveremo di nuovo in piazza, questa volta all’Ex Foro Boario, per una nuova iniziativa di beneficienza. Sarà organizzata una cena all’aperto, con intrattenimento, dal titolo “Romagna Mia”. Il Comune avrà il compito di predisporre l’area e ogni partecipante porterà con sé il cibo, in dialetto romagnolo si direbbe, “sportla”.

Domenica 11 alle ore 21 al Teatro comunale si svolgerà lo spettacolo teatrale dal titolo “LADY D.” con Annalisa Favetti. Martedì 13 giugno al Centro Giovani Elianto si esibiranno gli allievi della scuola di musica. Il 16 e 17 ci trasferiamo a San Savino per festeggiare e degustare gli ottimi menù proposti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica del luogo.

Se siete amanti delle sfide calcistiche e non solo, non potete perdere la storica partita che vede contrapposte le squadre predappiesi di Viale e Pescaccia e il tradizionale funerale, dello sconfitto, nella serata di lunedì 26.

Proseguono le serate di osservazione astronomica presso l’Osservatorio di Monte Maggiore. Venerdì 23 dalle ore 22 si osserverà la luna con il telescopio.

Martedì 27 alle ore 21,15 si torna in piazza Garibaldi dove troverete uno spettacolo per bambini dal titolo “Crazy Aminals”.

Si termina il mese di giugno con un evento organizzato nella frazione di Predappio Alta. Inserito nel circuito “Borghi e Rocche di Romagna”. Venerdì 30 si potrà fare l’aperitivo all’interno della bellissima Rocca a partire dalle 18, su prenotazione una visita guidata e per finire, alle 21 il concerto di Daniela e Leonardo Vallicelli.