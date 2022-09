Predappio si trasforma in una grande area pedonale: arrivano i Buskers, gli artisti di strada

Venerdì si svolgerà la quarta edizione di Predappio Buskers. Per l'occasione il paese si trasformerà in una grande area pedonale dove grandi e piccini potranno passeggiare tra artisti, bancarelle e food truck. Dalle 18 si potranno degustare molti tipi di cucine di strada, dalla piadina ai cappelletti, dai fritti agli hamburger. Alla stessa ora sarà attivo anche il mercatino degli hobbisti. Dalle 19 all'una sarà il momento degli artisti. Bolle di sapone, danze orientali, fuoco e musica a rendere magica l'atmosfera di Predappio per una serata da ricordare. L'ingresso come sempre sarà libero e gratuito.