“Predappio vive l’estate” da luglio a settembre: feste, spettacoli, musica, artisti di strada e cultura enologica

È tutto pronto per l’avvio dell’edizione 2024 di “Predappio vive l’estate”, il calendario che animerà la cittadina e le sue frazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre. Il palinsesto nasce sotto il segno della continuità: anche quest’anno, il Comune di Predappio ha curato la programmazione in sinergia con la ricca rete di associazioni e realtà operanti nel territorio, al fine di promuovere tanti appuntamenti diversificati di cultura e intrattenimento al servizio della comunità.

La rassegna, diffusa tra Predappio e le sue frazioni, mira a valorizzare luoghi e soggetti del territorio, con una proposta per grandi e piccini che spazia dalle feste al teatro, dagli spettacoli per ragazzi alle serate musicali e ai buskers, per passare anche da eventi speciali e dalla promozione del Sangiovese. Il cartellone è stato messo a punto dall’Amministrazione comunale di Predappio in collaborazione con l’Associazione Culturale “Teatro delle Forchette” Aps.

Il programma del mese di luglio

I motori della rassegna “Predappio vive l’estate” si accenderanno con il “Pareo Party”, esposizione di auto d’epoca che impreziosirà il suggestivo borgo di Predappio Alta venerdì 5 luglio alle ore 19.00. L’iniziativa è organizzata dallo storico locale “La Vëcia Cantêna d’la Prè – Cà de Sanzvès”.

Tre sono, invece, le proposte pensate per bambini e famiglie: si parte martedì 9 luglio (ore 20.00) con “Sogni e racconti sotto la luna”, un progetto di letture animate curato dall’Associazione Nati per leggere e aperto alla partecipazione dei più piccoli. Valore aggiunto della serata sarà la possibilità di accedere alla Rocca di Predappio Alta, location che ospiterà la manifestazione. Tutta la magia del teatro per ragazzi si sprigionerà poi grazie alla compagnia La Valigia di Cartone, che venerdì 12 luglio divertirà il giovane pubblico con “Risate in valigia” e giovedì 18 luglio tornerà a sorprendere i più piccoli con “Cantastorie in bicicletta”. Per gli adulti, pizzata a cura del Gruppo Sportivo San Savino a.s.d. il 12 luglio e una serata all’Area Verde di Fiumana il 18 (sempre alle ore 21.15).

Immancabile, nell’estate romagnola, il marafone sotto le stelle orchestrato da Albero Rosso, l’associazione non profit dei commercianti di Predappio, in programma giovedì 11 luglio, alle 20.00, in Piazza Garibaldi. Il giorno seguente – venerdì 12 luglio – si torna a far tappa a Predappio Alta con un altro evento organizzato da “La Vëcia Cantêna d’la Prè – Cà de Sanzvès”: la serata musicale dei Cera L’Hacca (ore 20.30).

Si prosegue sabato 13 e domenica 14 luglio con la festa parrocchiale di Tontola, per poi fare un tuffo nella canzone d’autore italiana, nel folklore romagnolo e nella tradizione irlandese in compagnia del trio forlivese degli Etilisti Noti, in concerto martedì 16 luglio a Predappio, in Piazza Garibaldi (ore 21.15). A seguire, un weekend denso di appuntamenti con la musica di Ele & Vanni a Predappio Alta (venerdì 19 luglio, ore 20.30) e la festa di San Cassiano, sabato 20 e domenica 21 luglio.

Il mese si avvia alla conclusione all’insegna della risata, con lo spettacolo della vulcanica Maria Pia Timo, il cui “Summer Collection Tour 2024” farà tappa a Predappio martedì 23 luglio, in Piazza Garibaldi (ore 21.15). Ultima occasione del mese per stare insieme è la quattro giorni della festa parrocchiale di Rocca delle Caminate, da giovedì 25 a domenica 28 luglio.

In caso di maltempo, la data del 9 luglio verrà spostata all’interno del Centro Elianto (Piazzale Isonzo, 13), mentre gli spettacoli del 12, 16, 18, 23 luglio si terranno al Teatro Comunale di Predappio (via G. Marconi, 13-17).

Il programma del mese di agosto

Nel mese di agosto, si alzeranno gli occhi al cielo con le due serate sotto le stelle organizzate dal Gruppo Sportivo San Savino a.s.d. (venerdì 9 agosto) e a Tontola (sabato 10 agosto), sempre alle 21.00. Si rinnova poi, da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, la tradizione della festa di Santa Rosa, organizzata dall’Associazione Amici di Santa Rosa.

Il programma del mese di settembre

Artisti di strada, circo, danza, giochi di fuoco e tanto altro saranno i grandi protagonisti della due giorni di “Predappio Buskers”, giovedì 5 e venerdì 6 settembre. Il primo fine settimana di settembre sarà particolarmente ricco anche grazie alla festa parrocchiale di San Savino (da venerdì 6 a domenica 8 settembre) e alla nuova edizione di “Falchi et Archi”, manifestazione dedicata alla falconeria, al tiro con l’arco e altre attrazioni che farà fare ai visitatori un balzo nel Medioevo (Rocca delle Caminate, sabato 7 e domenica 8 settembre). Altre due feste punteggeranno l’ultimo strascico dell’estate predappiese: quella dell’Avis, domenica 15 settembre (Piazza Garibaldi) e la Festa dell’Anziano a Tontola, sabato 21. Attesissimo il brindisi all’autunno in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre con “Calici di Sangiovese”, un evento dedicato alla conoscenza e alla promozione del vino delle cantine locali. Conclusione di stagione con un grande classico dal sapore vintage: il partecipatissimo mercatino del riuso “Il baule della nonna” e la “Festa dei nonni e non”, a cura del Comitato per gli Anziani di Predappio (domenica 29 settembre).