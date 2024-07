“Predappio vive l’estate”: eventi per bimbi, marafone, musica, stelle e festa parrocchiale di Tontola

Entra nel vivo l’edizione 2024 di “Predappio vive l’estate”, il calendario di eventi che animerà la cittadina e le sue frazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024. Il palinsesto, curato dall’Amministrazione comunale di Predappio, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Teatro delle Forchette” Aps e in sinergia con le associazioni e realtà operanti nel territorio, ha in serbo ben sei appuntamenti per la seconda settimana di luglio.

Si parte martedì 9 luglio, alle 20.00, con “Sogni e racconti sotto la luna”, una proposta di letture animate per bambini a cura dei volontari dell’Associazione “Nati per leggere”. Per i più piccoli sarà una preziosa occasione per far viaggiare la fantasia nella cornice della Rocca di Predappio Alta, aperta al pubblico per ospitare la manifestazione. Segue il marafone sotto le stelle promosso da Albero Rosso, l’associazione non profit dei commercianti di Predappio, che animerà Piazza Garibaldi nella serata di giovedì 11 luglio (ore 20.00). Il giorno seguente – venerdì 12 luglio – si torna a Predappio Alta per la serata musicale dei Cera L’Hacca, organizzata da “La Vëcia Cantêna d’la Prè – Cà de Sanzvès” alle 20.30.

Sempre venerdì 12 luglio, al campo sportivo di San Savino, è in programma una serata pensata per le famiglie. Per i più piccoli è in arrivo la compagnia La Valigia di Cartone, che proporrà lo spettacolo di clownerie “Risate in valigia”, interpretato da Roberto D’Alonzo. Cosa accade quando un personaggio goffo e buffo si ritrova improvvisamente protagonista di uno spettacolo? Si riscoprirà musicista, mago, maestro di arti marziali, investigatore e motociclista, in compagnia di uno strano pupazzo dalle sembianze umane. Per il giovane pubblico partecipante sarà sorprendente vivere la sua avventura, tra risate, allegria e tanta poesia (inizio spettacolo ore 21.15). Per gli adulti, è prevista una pizzata, dalle ore 19.00, a cura del Gruppo Sportivo San Savino a.s.d.

Per chi volesse alzare gli occhi al cielo, venerdì 12 luglio (ore 22.00) è anche prevista una serata di pubblica osservazione all’Osservatorio Astronomico di Monte Maggiore. L’evento è libero, gratuito e non serve prenotazione. Se le condizioni meteo non saranno adeguate per l’osservazione, la serata sarà annullata. La settimana si chiude con la festa parrocchiale di Tontola, in programma sabato 13 e domenica 14 luglio. In caso di maltempo, la data del 9 luglio verrà spostata all’interno del Centro Elianto (Piazzale Isonzo, 13), mentre lo spettacolo “Risate in valigia” del 12 luglio si terrà al Teatro Comunale di Predappio (via G. Marconi, 13-17).