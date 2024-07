“Predappio vive l’estate”: luglio si chiude con la comicità di Maria Pia Timo e la festa parrocchiale

A Predappio, il mese di luglio si chiude con un appuntamento irresistibile con la comicità e una festa parrocchiale. Questi sono gli eventi previsti per l’ultima settimana del mese nel cartellone dell’edizione 2024 di “Predappio vive l’estate”, la rassegna che anima la cittadina e le sue frazioni fino a settembre 2024. Il palinsesto è curato dall’Amministrazione comunale di Predappio in collaborazione con l’Associazione Culturale “Teatro delle Forchette” Aps e in sinergia con le associazioni e realtà operanti nel territorio.

Grande è l’attesa per l’arrivo a Predappio della vulcanica Maria Pia Timo, il cui “Summer Collection Tour 2024” farà tappa, martedì 23 luglio, in Piazza Garibaldi (ore 21.15). La nota comica saprà strappare tante risate con il suo “Recital Estate 2024”, che toccherà i temi dell’attualità più stringente fusi con tematiche varie. Attraverso la voce e la presenza scenica della seguitissima attrice e cabarettista faentina, si darà spazio a spunti nati dal quotidiano, visti con un’ottica femminile, contrappuntata a quella maschile. Emergeranno anche i nostri ricordi, la nostra storia in contrasto agli stili di vita moderni; saranno davvero mille i bandoli di uno spettacolo che sa essere sempre esilarante. Sola sul palco, Maria Pia Timo sarà, come di consueto, graffiante, coinvolgente, contemporanea, spassosa e in continuo dialogo con il pubblico, pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Teatro Comunale di Predappio (via G. Marconi, 13-17).

Infine, il mese si conclude con della festa parrocchiale della Beata Vergine a Rocca delle Caminate, da venerdì 26 a domenica 28 luglio. Si parte venerdì 26 luglio, dalle 19.00, con una cena di polenta e cinghiale presso il Circolo (prenotazione al numero 338.7613680), giro della ruota a premi e intrattenimento musicale. Sabato 27 luglio, alle 20.30, avrà luogo la processione e benedizione dei campi presieduta da don Giovanni Amati, parroco dell’Unità Pastorale di Rocca San Casciano e direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali; nella stessa serata, pizza al Circolo (prenotazione al numero 338.7613680) e, alle 21.30, intrattenimento con la scuola di ballo “New Dance Club”. Domenica 28, messa alle ore 11.00 presieduta dal parroco don Franco Appi. Dalle 19.00, pizza presso il Circolo, giro della ruota a premi e intrattenimento con “Vanni e gli amici della notte”.