“Predappio vive l’estate”: una settimana tra musica, spettacolo per famiglie e festa parrocchiale

Prosegue a vele spiegate l’edizione 2024 di “Predappio vive l’estate”, il calendario di eventi che anima la cittadina e le sue frazioni nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024. Il palinsesto, curato dall’Amministrazione comunale di Predappio in collaborazione con l’Associazione Culturale “Teatro delle Forchette” Aps e in sinergia con le associazioni e realtà operanti nel territorio, continua con quattro appuntamenti che daranno una sferzata di freschezza alle calde giornate di luglio.

La terza settimana del mese è inaugurata dal concerto degli Etilisti Noti, che si esibiranno martedì 16 luglio in Piazza Garibaldi, a Predappio (ore 21.15). Specializzato nell'intrattenimento musicale, il gruppo spazia dalla musica italiana a quella internazionale, fino alle sonorità della musica tradizionale irlandese. Il trio è composto da una voce femminile, un violino e una chitarra acustica ed è accompagnato da coristi. Oltre alle competenze tecniche e musicali, gli Etilisti Noti offrono uno spettacolo vario, divertente e mai scontato, con un approccio coinvolgente che lascia sempre soddisfatti gli uditori.

Quella di giovedì 18 luglio è invece una proposta adatta a bambini e famiglie: nell'Area Verde di Fiumana, andrà infatti in scena lo spettacolo itinerante da strada della compagnia La Valigia di Cartone "Cantastorie in bicicletta", a cura della burattinaia Naomi Lazzari (ore 21.15). Lo show si svilupperà attraverso cinque racconti, che si avvarranno di cinque tecniche di teatro di figura differenti, dai classici burattini ai pupazzi in gommapiuma, fino al teatro delle ombre e alle illustrazioni. La musica dal vivo accompagnerà le storie e le immagini. Sarà la Cantastorie a chiamare a sé il pubblico attraverso strumenti musicali, facendo proprie le stesse tecniche che i narratori dell'Ottocento utilizzavano per richiamare le persone. Durante il percorso ci saranno diverse tappe, ognuna corrispondente alla narrazione di una breve, affascinante e scenografica storia, arricchita dall'utilizzo del kamishibai (teatro di legno), del teatro di carta, di pupazzi in gommapiuma, di burattini e di marionette, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo.

Nella stessa serata, i più grandi potranno assaporare i gusti del mare con la “Serata Paella” organizzata dalla Pro Loco Fiumana. A partire dalle 20, si potrà gustare un menu che include una sangria di benvenuto, un antipasto di pesce, paella, sorbetto e un bicchiere di frizzantino (25 euro). Prenotazione obbligatoria entro martedì 16 luglio, al numero 331.4261828. Ancora musica per il week-end, con la serata di piano bar di Ele & Vanni, attesi a Predappio Alta venerdì 19 luglio, alle 20.30. La settimana si chiude sabato 20 e domenica 21 luglio con la festa parrocchiale di San Cassiano. In caso di maltempo, gli spettacoli del 16 e 18 luglio si terranno al Teatro Comunale di Predappio (via G. Marconi, 13-17).