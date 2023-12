"Preferite Pandoro o Panettone?": sul palco del Naima torna il Cialtronight

Dopo il successo del debutto stagionale, torna l'appuntamento comico per antonomasia per il pubblico forlivese. Giovedì 14 dicembre, sul palco del Naima Club, torna il Cialtronight lo spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi. Con la collaborazione del Teatro delle Forchette, tornerà il cast al completo e non mancherà la presenza di ospiti e amici che contribuiranno alla riuscita dello spettacolo.



"Siamo arrivati all'ultima serata dell'anno solare - spiega Vasumi -. Un'annata piena di soddisfazione per la riuscita di questo spettacolo e che contiamo di ripetere anche nel 2024. Il pubblico ci da fiducia in continuazione e noi non possiamo che fare del nostro meglio per far passare una serata spensierata. Ovviamente, essendo la puntata natalizia, non potranno mancare battute su regali, cenoni, Presepe, sondaggi e quant'altro...a proposito, preferite Pandoro o Panettone? Scherzi a parte, come al solito cercheremo di legare parte dello spettacolo anche all'attualità, sempre in chiave ironica e divertente. Un esempio: se gli statistici del Sole 24 ore fossero venuti al Cialtronight, saremmo sicuramente nella top 3 delle provincie italiane".



Le coreografie dei momenti musicali, saranno sempre del New Dance Studio. Il Cialtronight, passate le festività, tornerà nell'anno nuovo il 18 gennaio, il 15 febbraio, il 14 marzo e il 18 aprile.



Il costo del biglietto è di 16 euro il ridotto e 18 euro l'intero. Il biglietto è acquistabile ON LINE dal sito www.teatrodelleforchette.it tramite la piattaforma WebTi