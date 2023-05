Premilcuore celebra la Festa della Repubblica tra musica e conferenza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

L'Amministrazione comunale di Premilcuore ha organizzato, venerdì 2 giugno, una iniziativa presso l'Area Feste "Sandro Pertini" in occasione della Festa della Repubbica. La manifestazione avrà inizio alle ore 16.00 con il saluto della sindaca di Premilcuore Ursula Valmori e la presentazione del progetto "Appennino in musica".

Seguirà un concerto a cura dell'Accademia Distretto della Musica, diretto dal Maestro Pier Luigi Colonna e presentato da Patrizia Deitos.

L'evento musicale è realizzato in collaborazione con la Banda Comunale "I Carrettieri" di Premilcuore, l'Orchestra "Classicisti di Nome", l'Associazione Officina Musicale e Stella Splendens Consort. Alle ore 17.30 è in programma inoltre una conferenza di Spartaco Berti (giurista, imprenditore) e di Alessandro Forini (giurista Trib. JusLav.) dal titolo "Regionalismo differenziato. Come cambia l'Italia e quali riflessi sull'economia".