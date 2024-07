Visita guidata del borgo di Premilcuore con degustazione

Il Centro Visita di Premilcuore, in collaborazione con la Proloco di Premilcuore, organizza una visita guidata per il borgo medievale del paese, alla scoperta della sua storia e dei suoi principali punti di interesse, con degustazione finale di prodotti locali. Per l'occasione, i partecipanti potranno visitare l'interno della cinquecentesca Torre dell'Orologio, scoprendone l'antico meccanismo originale ancora funzionante.



Evento gratuito a numero chiuso; la prenotazione è obbligatoria entro due giorni prima dell'evento.



QUANDO

L'evento verrà replicato in tre giornate:

--> SABATO 20 LUGLIO

--> SABATO 10 AGOSTO

--> SABATO 7 SETTEMBRE



RITROVO

Ore 17:00 presso il Centro Visita di Premilcuore (Via Roma, 34 - Premilcuore)



PROGRAMMA

Dalle 17:15 alle 18:30: visita guidata del borgo e visita dell'interno della Torre dell'Orologio

Dalle 18:30 alle 19:30: degustazione di prodotti locali



Visita guidata: a cura di Atlantide

Visita alla Torre dell’Orologio e allestimento degustazione: a cura della Proloco di Premilcuore

Prodotti per la degustazione forniti da:

--> C.T.A. (Cooperativa Territorio e Ambiente)

--> Azienda Agricola il Boschetto

--> La Bottega del Pane di Biserni Manuel

--> Macelleria “Marco e Monica”



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Tel: 353 4087344 – 0543 1580655

E-mail: cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it

Il Centro Visita è aperto nei seguenti giorni e orari:

--> LUGLIO: dal mercoledì alla domenica, con orario 9:00-13:00 e 15:00-17:00



--> SETTEMBRE: dal venerdì alla domenica, con orario 9:00-13:00 e 14:00-16:00