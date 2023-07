Premio ai giovani romagnoli che si distinguono nell'opera: Jacopo Rivani riceve il "Propheta in Patria"

"Propheta in Patria": i giovani artisti romagnoli d'oggi nei più grandi teatri d'opera .Così si chiama il riconoscimento che l’Associazione Forlì per Giuseppe Verdi conferisce ai giovani romagnoli che si stanno distinguendo nel mondo dell’opera ad alto livello. Sabato 29 luglio, alle ore 21.00, all’Arena San Domenico di Forlì, il premio verrà conferito al maestro Jacopo Rivani, giovane direttore d’orchestra di origini romagnole, nella cui brillante carriera in ascesa la musica lirica ha un posto di grande importanza.

L’ospite sarà intervistato da Filippo Tadolini, presidente dell’Associazione Forlì per Verdi, mentre la serata sarà arricchita da un concerto di brani operistici di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti, interpretati dell’orchestra Ensemble “La Corelli”, diretta dallo stesso Rivani, e dalle giovani promesse del canto Radmila Novozheeva, soprano e Alex Camporesi, tenore. Il premio “Propheta in Patria” giunge cosi alla sua terza edizione, essendo già stato conferito nel 2020 al soprano Federica Lombardi e nel 2021 al controtenore Carlo Vistoli, entrambi giovani personalità di grande rilievo nel mondo della lirica contemporanea.

Come dalla prima edizione, il riconoscimento consisterà nella consegna di un acquarello stampato su seta, realizzato appositamente su commissione dell'Associazione Forlì per Giuseppe Verdi all'artista Angela Suozzo e ispirato al fazzoletto con l'immagine del tenore Angelo Masini e quattro vedute della città, conservato presso il Museo Romagnolo del Teatro di Palazzo Gaddi. Il fazzoletto, che risale al 1882, fu messo in vendita a Forlì come souvenir quando il celebre tenore fu protagonista al Teatro Comunale de "Gli Ugonotti" di Giacomo Meyerbeer.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. Per informazioni: 3460894441.