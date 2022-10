L’artista bolognese Sissi protagonista della 62esima edizione del Premio Campigna

Domenica 30 ottobre, alle ore 15.00, inaugura il 62° Premio Campigna, che vede protagonista l’artista bolognese Sissi e la sua opera “La deriva è il nodo della mia gola”. L’installazione va ad arricchire il Parco di Sculture all’aperto e verrà collocata sulla piazzetta Milleluci, da cui si dominano il Parco Fluviale e l’alveo del Bidente.

Dopo avere già partecipato in passato alla Sezione Giovani del Premio Campigna, Sissi torna da protagonista e porta un’opera che è stata presentata al Padiglione Italia per la 53esima edizione della Biennale d’arte di Venezia nel 2009. Si tratta di oltre duecento ceramiche smaltate di varie dimensioni, contenute in una grande gabbia metallica a forma di calotta, progettata dall’Artista stessa. “La deriva è il nodo della mia gola rappresenta una collettività di parti anatomiche separate e avvicinate dall’idea del corpo unitario, il risultato spogliato di una mareggiata sulla riva” dice l’artista stessa. “In questo lavoro le ceramiche sono le memorie che si nascondono nei fondali e ciclicamente si spogliano rielaborandosi in nuove forme asciugate dal sole.”

Oltre a questa opera, che rimarrà a Santa Sofia per cinque anni grazie ad un accordo di comodato fra Sissi e l’Amministrazione comunale, il Premio Campigna prevede anche una sezione espositiva all’interno della Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni”, dove sono in mostra alcuni grandi disegni di Sissi nell’esposizione “Indici anatomici”. Vediamo nodi che, ancora una volta, ricordano parti anatomiche, intrecci materici, corposi. Come suggerisce il professor Renato Barilli, curatore dell’evento: “Più che disegni, sono degli abbozzi, dei progetti per future installazioni. Questa ricognizione al suo interno, come in un avventuroso viaggio alla maniera di Jules Verne, o in omaggio ai nostri anatomisti dei secoli passati, si vale di un carattere molle, non più ossa e muscoli, ma viscere, allacciate tra loro a comporre dei nodi industriosi, quasi a sfida della perizia di marinai.”

“Con questo 62° Premio Campigna – che finalmente riusciamo a realizzare dopo l’emergenza sanitaria – portiamo l’arte in un nuovo luogo, la piazzetta Milleluci di Santa Sofia” commenta l’assessora alla cultura Isabel Guidi. “Colonizziamo nuovi spazi e, come suggeriscono i disegni in mostra alla Stoppioni, proviamo a pensare e progettare il domani senza lasciarsi sopraffare dai momenti di difficoltà. Con questo pensiero vi invito ad ammirare i lavori di Sissi che, sono sicura, smuoveranno le vostre emozioni.”

La mostra “Indici anatomici” sarà visibile presso la Galleria Vero Stoppioni fino al 27 novembre 2022, ogni domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.