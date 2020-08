Premio letterario Acquacheta 2020: c'è tempo per partecipare fino al 31 agosto

Ultimi giorni per inviare gli elaborati al Premio letterario Acquacheta 2020, organizzato dal Comune di Portico e San Benedetto e dedicato a ‘Dante e l’Acquacheta nel settimo centenario della morte del Poeta’.

Spiega la segretaria del Premio, Marzia Marchesini: “Il tema è molto impegnativo, ma non si tratta solo di compilare dei testi su Dante, ma piuttosto sulla cascata dell’Acquacheta o, meglio ancora, sull’acqua e sulla natura”. Gli organizzatori hanno legato il tema al settimo centenario della morte di Dante, che ha cantato la cascata dell’Acquacheta nel XVI canto dell’Inferno. Afferma la segretaria: “I testi devono trattare dell’acqua, della natura e, se proprio qualcuno vuole, anche di Dante e l’Acquacheta”.

Tutti gli interessati possono partecipare gratis con poesie in italiano, o in romagnolo (con traduzione). L'opera dovrà essere inedita, in rima o verso libero, limitata a un massimo di 32 versi. Gli interessati dovranno far pervenire una busta chiusa (fa fede il timbro postale) recante all’esterno unicamente l’indirizzo: Premio Poesia Acquacheta, Comune di Portico e San Benedetto (Piazza Traversari, 1 – 47010 Portico di Romagna, FC), contenente una sola poesia in tre copie dattiloscritte, non firmate, tutte contrassegnate sul retro dallo pseudonimo dell’autore. Il termine di consegna è il 31 agosto 2020.

Per altri particolari consultare il regolamento completo nel sito del Comune (info: marziam14@libero.it e cell. della segretaria). Il giudizio della giuria è insindacabile e i nomi dei componenti saranno resi noti il giorno della premiazione, che avrà luogo nel corso di una manifestazione presso la sala polivalente Iris Versari di Portico di Romagna, in data da definire.